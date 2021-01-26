РФПИ подписал соглашение о поставках в Малайзию вакцины "Спутник V"

СИНГАПУР, 26 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и малайзийская фармацевтическая компания Duopharma Sdn Bhd подписали во вторник соглашение об условиях поставки в Малайзию вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Куала-Лумпуре.

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"Данное соглашение лишь первый шаг в направлении налаживания комплексного двустороннего сотрудничества, которое включает не только поставки российской вакцины, но и создание в Малайзии собственной научно-исследовательской базы для ее производства", - прокомментировал итоги подписания посол РФ Наиль Латыпов.

Церемония подписания состоялась в формате телемоста с участием министра здравоохранения Малайзии Адхама Бабы.

Как уточнили в РФПИ, вакцина "Спутник V" для поставок в Малайзию будет производиться на площадках в Индии, Китае и Южной Корее.