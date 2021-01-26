В России за сутки выявили 18 241 зараженного коронавирусом. Это минимум с 31 октября

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 241, это минимум с 31 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 756 931, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Уже восемь дней, согласно данным штаба, суточные показатели новых заболевших не превышают 22 тыс. В относительном выражении составляет 0,49%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Республике Алтай (0,1%), Ямало-Ненецком АО и Костромской области (0,2%). В частности, за сутки было выявлено 1 129 случаев заражения в Московской области, 461- в Нижегородской области, 383 - в Воронежской области, 382 - в Ростовской области, 358 - в Свердловской области.

Новые 1 510 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, этот минимальный показатель с 10 ноября. Всего с начала пандемии было зафиксировано 323 219 заболевших. Днем ранее в регионе зарегистрировали 2 116 заразившихся. За сутки в городе выздоровели 2 422 пациента, всего вылечились 212 093 человека. Из-за коронавируса за минувший день умерли 58 человек, всего зарегистрировано 9 432 летальных исхода. В настоящее время продолжают лечение 101 694 человека.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 23 798, до 3 174 561. По данным штаба, в стране уже выздоровели 84,5% всех заразившихся с начала пандемии. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 202 пациента в Московской области, 476 - в Нижегородской области, 442 - в Челябинской области, 370 - в Свердловской области, 350 - в Ивановской области. В настоящее время в России продолжают лечение 511 888 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 564 против 456 днем ранее. Всего от инфекции умерли 70 482 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,88%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 35 летальных случаев в Московской области, 28 - в Ростовской области, 26 - в Красноярском крае, 20 - в Краснодарском крае, по 18 - в Воронежской и Свердловской областях.