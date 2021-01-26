Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге опустился до минимума за пандемию

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге во вторник снизился до 0,75 - минимума с начала пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России в целом показатель опустился до 0,92. Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель превысил единицу - в Подмосковье, где он составил 1,06.

В Воронежской и Иркутской областях, а также Красноярском крае коэффициент равен ровно 1, в Архангельской, Нижегородской, Ростовской и Свердловской областях он составил 0,99, в Москве - 0,87.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.