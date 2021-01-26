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Олимпиада в Токио

СМИ: власти Флориды предложили провести Олимпийские игры в США

С такой идеей к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху обратился начальник финансового управления штата Джимми Патронис

ТАСС, 26 января. Начальник финансового управления штата Флорида Джимми Патронис написал письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором предложил главе организации перенести летние Олимпийские игры 2021 года из Токио во Флориду. Об этом в понедельник сообщила местный телеканал WFLA, принадлежащая телекомпании NBC.

"Я прошу вас рассмотреть возможность переноса Олимпийских игр 2021 года из Японии, Токио, в США, а именно в штат Флорида", - говорится в письме, полный текст которого приводит канал. По мнению Патрониса, развитая гостиничная инфраструктура и транспортная сеть, а также наличие спортивных объектов делает возможным проведение во Флориде такого мероприятия.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио - 2020" сохранено. Ранее газета The Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса. В японском правительстве эту информацию опровергли, назвав несоответствующей действительности. Бах в свою очередь заявил, что сейчас рассматриваются несколько сценариев, которые позволят провести Олимпиаду в условиях пандемии.

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СШАОлимпиада в Токио
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