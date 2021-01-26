СМИ: власти Флориды предложили провести Олимпийские игры в США

ТАСС, 26 января. Начальник финансового управления штата Флорида Джимми Патронис написал письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором предложил главе организации перенести летние Олимпийские игры 2021 года из Токио во Флориду. Об этом в понедельник сообщила местный телеканал WFLA, принадлежащая телекомпании NBC.

"Я прошу вас рассмотреть возможность переноса Олимпийских игр 2021 года из Японии, Токио, в США, а именно в штат Флорида", - говорится в письме, полный текст которого приводит канал. По мнению Патрониса, развитая гостиничная инфраструктура и транспортная сеть, а также наличие спортивных объектов делает возможным проведение во Флориде такого мероприятия.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название "Токио - 2020" сохранено. Ранее газета The Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что игры в Токио необходимо отменить из-за коронавируса. В японском правительстве эту информацию опровергли, назвав несоответствующей действительности. Бах в свою очередь заявил, что сейчас рассматриваются несколько сценариев, которые позволят провести Олимпиаду в условиях пандемии.