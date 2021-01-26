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Комитет Госдумы поддержал законопроект о блокировке сайтов за оправдание экстремизма

Согласно инициативе, генпрокурор или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к соответствующим сайтам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании во вторник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о блокировке сайтов, оправдывающих экстремизм.

Согласно инициативе, в случае обнаружения в интернете "информации, содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность", генпрокурор РФ или его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к соответствующим сайтам.

Поправки предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и связи", его действующая редакция предусматривает такой внесудебный порядок блокировки, в частности, за призывы к экстремизму, но не за оправдание такой деятельности.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в июле прошлого года членами комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Документ получил поддержку правительства.

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