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Более 500 вылетов совершила санитарная авиация Подмосковья в 2020 году

Свыше 200 из них были выполнены при эвакуации детей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Свыше 500 вылетов совершила санитарная авиация Московской области в 2020 году, свыше 200 из них совершались при транспортировке детей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"Московская область - крупный регион. Санавиация позволяет оперативно транспортировать пациента, которому требуется экстренная медицинская помощь, в специализированные медорганизации даже из отдаленных территорий и в условиях загруженных дорог. За прошедший год благодаря специалистам службы санитарной авиации удалось эвакуировать почти 500 человек. Более 200 из них - дети, в том числе до года", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что в основном санавиация доставляет пострадавших в медицинские учреждения Красногорска, Химок, Подольска, Ногинска, Люберец. При оказании санитарно-авиационной помощи применяются вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.

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