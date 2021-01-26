Суд Киева отменил решение горсовета о праздновании юбилейных дат пособников нацистов

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Суд Киева запретил чествование военных преступников, отменив решение Киевcкого горсовета о праздновании памятных дат лиц, причастных к Холокосту и сотрудничеству с нацистами. Об этом во вторник сообщил автор иска украинский юрист Андрей Портнов.

"Суд отменил по моему иску ранее приостановленное решение Киевсовета о праздновании памятных дат лиц, причастных к Холокосту, сотрудничеству с нацистами и военным преступлениям", - написал Портнов в Telegram.

"Иск удовлетворен в полном объеме", - уточнил юрист.

По словам Портнова, судебный процесс проходил почти год при консультативной и экспертной поддержке руководителя еврейского комитета Украины Эдуарда Долинского.

27 февраля 2020 года Киевский горсовет большинством голосов принял постановление о праздновании в столице Украины памятных дат и юбилеев. Как отметил Портнов, документом предлагалось отметить 130-летие Ивана Полтавца-Остряницы - нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, 100-летие Василя Левковича - нацистского коллаборанта, организатора еврейских погромов, 115-летие Уласа Самчука - деятеля ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ - прим. ТАСС), участника уничтожения евреев Ровно, 100-летие Василя Сидора - боевика батальона "Нахтигаль", участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения Белоруссии, 100-летие Василя Галасы - активиста ОУН, участника уничтожения польского населения в 1943-1944 годах, 130-летие Андрея Мельника - главы ОУН, агента нацистских спецслужб. В списке значатся и другие пособники нацистского режима.

С 2014 года одним из главных направлений гуманитарной политики Украины стал пересмотр истории, так называемая декоммунизация, героизация боевиков ОУН, виновных в массовых убийствах поляков, евреев, украинцев и русских.