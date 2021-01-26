В Севастополе открыли запись на вакцинацию от коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Власти Севастополя объявили о начале приема заявок от желающих провакцинироваться от новой коронавирусной инфекции через портал "Госуслуги" и МФЦ, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства города.

"Для записи на прививку нужна подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". Необходимо зайти на gosuslugi.ru и авторизоваться. На главной странице размещен баннер "Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19". Кликнув по нему, откроете страницу записи. Далее необходимо из списка медицинских организаций выбрать ту, где вы хотите сделать прививку", - приводятся в сообщении слова директора департамента цифрового развития Александры Осиповой.

Тем, кто не пользуется компьютерами, записаться на вакцинацию помогут сотрудники МФЦ. "Специалисты центра помогут пожилым людям создать учетную запись, подтвердить ее и произвести запись на вакцинацию", - отметила Осипова.

В понедельник на аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что все желающие смогут сделать прививку от коронавируса с 8 февраля, запись на процедуру откроется со вторника. Открыть прививочные пункты планируется в каждой поликлинике. До конца зимы город, как ожидается, получит около 18 тыс. доз вакцины.