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Пандемия COVID-19

Алису Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение

Актрису госпитализировали с коронавирусом 25 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, ранее госпитализированная с коронавирусом, переведена из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение в связи с улучшением состояния. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.

"Алису Бруновну сегодня перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение. Врачи отмечают значительную положительную динамику. Она продолжит курс лечебной физкультуры и будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию", - сказал собеседник агентства.

Актрису госпитализировали с диагнозом "коронавирус" 25 декабря. В Большом драматическом театре после этого сообщали, что она находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. 12 января стало известно, что состояние актрисы стабильное, она начала проходить физиотерапию и ЛФК.

Теги
РоссияФрейндлих, Алиса БруновнаПандемия COVID-19
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