Медведев поддержал идею компенсаций малоимущим затрат на интернет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает возможным предусмотреть компенсацию затрат малоимущих семей на интернет. Об этом он сказал во вторник на социальном онлайн-форуме партии, комментируя соответствующее предложение.

"Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его", - отметил он. "Это пример минимально необходимой помощи, которая сегодня действительно нужна людям", - добавил Медведев.

"Это в том числе связано и с тем, чтобы дети могли учиться онлайн, когда это необходимо", - заметил председатель партии.