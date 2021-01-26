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Медведев поддержал идею компенсаций малоимущим затрат на интернет

Председатель "Единой России" отметил, что это, в частности, важно, чтобы дети могли учиться онлайн

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает возможным предусмотреть компенсацию затрат малоимущих семей на интернет. Об этом он сказал во вторник на социальном онлайн-форуме партии, комментируя соответствующее предложение.

"Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его", - отметил он. "Это пример минимально необходимой помощи, которая сегодня действительно нужна людям", - добавил Медведев.

"Это в том числе связано и с тем, чтобы дети могли учиться онлайн, когда это необходимо", - заметил председатель партии.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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