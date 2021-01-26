Пилота садящегося в Пулково пассажирского лайнера ослепили лазером

ТАСС, 26 января. Неизвестные ослепили лазером пилота пассажирского самолета, садившегося в петербургском аэропорту Пулково, сообщил ТАСС во вторник источник.

"В понедельник вечером командир пассажирского самолета Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург доложил, что при посадке в Пулково был ослеплен зеленым лазером. На безопасности полета и посадке инцидент не сказался", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, светивший лазером человек находился около ресторана между поселком Стрельна и Петергофским шоссе. Проводится проверка.