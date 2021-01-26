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Пандемия COVID-19

В Финляндии умерли три человека, ранее привитые от коронавируса

В Агентстве по безопасности и разработкам в медицинской сфере сообщили, что во всех из них, как предполагается, пациент умер из-за болезни, которая была у него еще до вакцинации

ХЕЛЬСИНКИ, 26 января. /ТАСС/. В Финляндии умерли три человека, которые ранее получили вакцину против коронавируса. Об этом сообщило во вторник финское Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере (Fimea).

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"В Fimea поступили первые сообщения о смертях, произошедших вскоре после вакцинации от коронавируса. К 25 января известно о трех таких случаях, во всех из них, как предполагается, пациент умер из-за болезни, которая была у него еще до вакцинации", - говорится в сообщении.

Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, началась в Финляндии 27 декабря 2020 года.

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ФинляндияПандемия COVID-19
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