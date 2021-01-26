МВД и Минцифры прорабатывают возможность введения водительских прав в формате QR-кода

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. МВД РФ совместно с Минцифры России начали прорабатывать вопросы введения электронных водительских удостоверений. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В настоящее время совместно с Минцифры России в целях повышения удобства водителей ведется совместная проработка возможности дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях. Для проверки электронных документов предполагается использование исключительно мобильных устройств сотрудников полиции с установленным на них сертифицированным программным обеспечением. В качестве средства для передачи электронных документов с мобильного устройства водителя на мобильное устройство сотрудника полиции на текущий момент планируется использование двумерных штрих-кодов (QR-кода)", - сказала она.

Она также напомнила, что правилами дорожного движения определен перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять им для проверки, в том числе это водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство.

"МВД России подчеркивает, что управление транспортными средствами без документов, предусмотренных ПДД РФ, а также какие-либо иные изменения правового режима в субъектах РФ на период проведения опытной эксплуатации создаваемых сервисов и мобильных приложений не планируется. Предъявление электронных копий документов вместо их оригиналов в пилотных регионах не предусмотрено", - подчеркнула Волк.

В настоящее время, по ее словам, на рассмотрении в МВД России находится проект плана реализации использования электронного свидетельства о регистрации транспортного средства. "В отношении водительских удостоверений рассмотрение аналогичного вопроса планируется только в случае успешной реализации мероприятий по использованию электронного свидетельства о регистрации транспортного средства", - заключила Волк.