Что изменится в жизни россиян с февраля 2021 года

С 1 февраля вступает в силу закон, который обязывает владельцев социальных сетей выявлять и блокировать противоправную информацию, например, данные об изготовлении и использовании наркотиков, детскую порнографию, призывы к самоубийству, информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, а также содержащую призывы к массовым беспорядкам. Кроме того, в соцсетях теперь недопустимо использование нецензурной брани.

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в феврале 2021 года и коснутся многих россиян.

Понятие "соцсети" также уточняется — это интернет-ресурс с возможностью создания персональной страницы, доступ к которому составляет более 500 тыс. пользователей в РФ.

Электронные медицинские карты

С 1 февраля вступает в силу приказ Минздрава РФ, согласно которому врачи смогут вести карты пациентов в электронном виде, данные о своем здоровье россияне смогут посмотреть на портале Госуслуг. Решение о полном или частичном переходе на электронный документооборот принимается медицинской организацией на свое усмотрение.

Разрешение на тюнинг

С 1 февраля российские автолюбители не получат разрешение на тюнинг, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре.

Кроме того, ГИБДД не выдаст свидетельство (уже после тюнинга машины) о проведении осмотра авто, если протокол проверки испытательной лабораторией будет отсутствовать в реестре.

​​Повышение размера пособий и выплат

С 1 февраля все социальные выплаты, пособия и компенсации будут проиндексированы. Согласно постановлению правительства, их повысят на 4,9%. Это касается в том числе начислений, установленных Законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", и денег, которые получают инвалиды, ветераны боевых действий и другие категории льготников.

Товар и цена в чеках ИП

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, с 1 февраля изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека. Теперь им необходимо указывать в кассовом чеке наименование товаров (работ, услуг), их количество и цену.

За нарушение штраф для должностных лиц — от 1,5 до 3 тыс. рублей, для организаций — от 5 до 10 тыс. рублей.

В основном это затронет малый бизнес, небольшие магазины и предприятия в сфере услуг.