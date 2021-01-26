Все учреждения допобразования Ивановской области вернутся к очному обучению 27 января

ИВАНОВО, 26 января. /ТАСС/. Все учреждения дополнительного образования в Ивановской области, которые ранее закрыли из-за пандемии, с 27 января смогут вернуться к очной форме обучения. Об этом во вторник сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин в ходе брифинга.

"Оперативный штаб принял решение об открытии с 27 января всех учреждений допобразования в Ивановской области", - сказал он.

Фокин напомнил, что до этого момента кружки и секции были доступны только для дошкольников и учащихся 1-4-х классов, кроме того, в регионе работали спортивные секции. "С момента выхода школьников с зимних каникул мы не регистрируем роста заболеваемости в этой группе, поэтому ситуация позволяет открыть допобразование для всех ребят", - сообщил глава департамента.

Организации дополнительного образования региона приостановили очную работу с детьми 26 октября - с началом осенних каникул.

В Ивановской области зарегистрировано 25 909 случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 173 случая. С начала пандемии в регионе выздоровели почти 21,9 тыс. пациентов, умерли 715. Ранее Ивановская область получила более 15 тыс. доз "Спутника V", что позволило начать в регионе массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции. Сейчас прививочные пункты открыты во всех поликлиниках области, привиты уже более 8 тыс. человек.