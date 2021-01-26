Мишустин потребовал сделать все, чтобы людям не приходилось долго ждать вакцинации

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал принять меры для более оперативной вакцинации от коронавируса в стране. Об этом он заявил во вторник на заседании президиума совета по противодействию распространению коронавируса.

"Важно так организовать процесс [массовой вакцинации], чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать", - отметил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что по всей стране должна быть обеспечена возможность бесплатно сделать прививку от коронавируса. "В каждом субъекте Российской Федерации темпы, конечно, разные, - констатировал он. - Где-то все идет, как запланировано, а где-то образуются очереди. Это зависит и от числа желающих, и от загруженности местной системы здравоохранения, и, конечно, от количества поставленных вакцин".

"Необходимо постепенно наращивать их производство, чтобы бесперебойно доставлять препараты в больницы и поликлиники", - подчеркнул премьер.

Помощь регионам

Мишустин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко оказывать регионам помощь с вакцинацией от коронавируса.

"Важно, чтобы постепенно росли темпы вакцинации. И если видите, что какой-то регион не справляется с организацией, оказывайте всяческую поддержку, проводите консультации, решайте возникающие сложности. Можно использовать и опыт тех субъектов, которые успешно организовали эту работу", - сказал премьер. Мишустин добавил, что "люди хотят сделать прививку, и им нужно,чтобы у них была такая возможность".

Мишустин попросил Мурашко следить и за тем, чтобы ранее выделенные кабмином 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства от коронавируса дошли до граждан, которым они предназначены. Глава правительства поручил также оперативно довести до медиков специальные выплаты, связанные с борьбой с пандемией, в первом полугодии 2021 года. Он напомнил, что на эти цели ранее было выделено свыше 9 млрд рублей.

По словам премьера, вакцинация призвана помочь в борьбе с коронавирусом, "но она только началась, и до выработки коллективного иммунитета должно пройти время". "Поэтому необходимо продолжить соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и близких от заражения", - добавил Мишустин.

Он отметил, что "там, где ситуация стабилизируется, постепенно снимают некоторые ограничения". "Надо очень внимательно следить за тем, как это влияет на эпидемиологическую обстановку и заболеваемость, и не допускать ее роста", - подчеркнул Мишустин.