Песков назвал беспрецедентным уровень насилия со стороны участников акций 23 января

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Столкновения в ходе незаконных акций в РФ 23 января были спровоцированы исключительно агрессией самих протестующих. Такое мнение высказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецедентным. Они вели себя чрезвычайно агрессивно", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что такие протестующие и провоцировали насилие. Он отметил, что ему в связи с этим "не кажется странным", что в отношении ряда протестующих были заведены уголовные дела, а против сотрудников правоохранительных органов - нет.

"Крайняя напряженность ситуации в определенных городах была спровоцирована исключительно агрессивными участниками этих акций, здесь не может быть и не должно быть ни сомнений, ни вопросов ни у кого", - заключил Песков.

Песков сообщил, что реакция руководства правоохранительных органов на случаи необоснованной грубости своих сотрудников в ходе незаконных акций 23 января была моментальной, ведутся служебные разбирательства.

Он отметил, что случаев агрессии митингующих в отношении сил правопорядка "было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские и омоновцы".

"Действительно, были печальные моменты, где была необоснованная грубость со стороны представителей органов правопорядка. На это моментально отреагировало и руководство полиции, и руководство ОМОНа, сами сотрудники, которые допустили такие действия", - сказал Песков, подчеркнув, что ведутся также "служебные разбирательства".

Диалог с властью

Песков сообщил, что власти готовы отвечать на имеющиеся у граждан вопросы, но только заданные законными способами. При этом он подчеркнул, что диалога не может быть с теми, кто серьезно нарушает закон.

"Люди, которые имеют определенные вопросы, конечно, заслуживают того, чтобы на эти вопросы последовал ответ. Но, конечно, вопросы эти лучше задавать в рамках закона, для этого существуют и средства массовой информации, где можно выступать, озвучивать свою позицию", - сказал представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что "те, кто вышел на незаконную акцию протеста [23 января], участвовал в беспорядках и нападал на представителей органов охраны правопорядка, [совершил] серьезные правонарушения, которые должны преследоваться по закону". "С ними диалога быть не может, и я убежден, не будет", - подчеркнул представитель Кремля.

Он объяснил, почему президент России Владимир Путин сравнил некоторых участников несанкционированных акций с террористами. В понедельник глава государства заметил, что это тактика террористов - гнать впереди себя женщин и детей. "Разве террористы не прикрываются женщинами и детьми? Прикрываются! Давайте вспомним много таких случаев в печальные дни нашей истории, через которые мы всей нашей страной прошли", - сказал представитель Кремля. По его мнению, "очень плохо, когда на подобные акции (несанкционированные митинги - прим. ТАСС) тоже провоцируют детей".

"К сожалению, действительно есть и дети, задержанные на этих акциях, дети вообще не понимают, что там делать, и, скорее, это юношеское любопытство, абсолютно абсурдное желание поучаствовать в какой-то шумной тусовке", - заметил пресс-секретарь президента. Он уверен, что "детям нужно просто объяснять, насколько это опасно".

"Мы видели достаточно большое количество провокаторов из среды так называемых несогласных, многие почувствовали их прямое физическое воздействие. Многие из правоохранителей почувствовали, мы все помним водителя, который лишился глаза благодаря этим "мирным несогласным", - заявил Песков. По его оценке, "в этом большая опасность". "Об этом говорил президент. Те, кто провоцируют детей и собираются прикрываться детьми, - это террористы, они похожи на террористов", - констатировал представитель Кремля. "Люди, которые вышли на незаконную акцию, являются нарушителями закона", - добавил он.

Песков не согласился с мнением, что в РФ происходит "зауживание законного пространства" для выражения взглядов. "Действительно, способы выражения своего мнения посредством различных акций серьезно регламентируется законом во многих странах мира. Этим преследуется одна единственная цель - обеспечение правопорядка и общественной безопасности. Это основная функция государства", - сказал представитель Кремля. По его словам, "это не значит, что как-то сужаются или отсутствуют площадки для выражения своего мнения, но здесь приоритет - обеспечение безопасности и общественного порядка".