Мурашко заявил, что число пациентов с коронавирусом в РФ с начала года сократилось на 11%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусом, находящихся под медицинским наблюдением, сократилось в России с начала года на 11%. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В целом мы отмечаем, что количество пациентов, находящихся под наблюдением, <...> в этом году сократилось на 11%, это положительная динамика", - сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"В целом на амбулаторном лечении находятся 80% пациентов. Коечный фонд, развернутый в количестве 256 тыс. коек, загружен чуть более чем на 70%", - отметил министр. Мурашко отметил, что некоторые медорганизации уже возвращает выделенные под коронавирус койки для пациентов с другими заболеваниями.

Помимо этого, Мурашко сообщил, что регионы на этой неделе получат еще 2 млн доз вакцины "Спутник V". "На этой неделе к поставке для вакцинации непосредственно после контроля качества запланировано также 2 млн доз вакцины, которая практически сразу после прохождения контроля качества отправляется в регионы", - сказал он.

"Хотел бы отметить ряд регионов, которые наиболее хорошо организовали мероприятия по вакцинации. Это Красноярский и Пермский край, Белгородская область, Волгоградская область, Калининград, Кировская область, Курганская область, Оренбургская и ряд других", - сообщил министр. Мурашко отметил, что идет работа над организацией записи на вакцинацию через портал госуслуг.

Также он рассказал, что иммунитет у тех, кто перенес коронавирус, сохраняется около 7-8 месяцев.