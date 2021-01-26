Попова сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в 22 регионах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 22 регионах России, но в трех она все еще растет, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В стадии снижения [заболеваемости] находятся 22 субъекта, в стадии стабилизации - 60, в стадии продолжающегося роста находятся три субъекта. Это Еврейская автономная область, Костромская область и Смоленская область", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она напомнила, что на прошлой неделе рост заболеваемости наблюдался в 13 регионах страны.

Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России продолжается оставаться стабильной, регистрируется снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев заражения.

"По эпидситуации - в январе она остается стабильной. И стабилизация продолжается. Мы регистрируем снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев. И за последние сутки выявлено 19 290 новых случаев (данные, опубликованные 25 января - прим. ТАСС). Это минимальный с начала ноября прошедшего года уровень", - сказала она.

По словам Поповой, коэффициент распространения коронавируса в 80 регионах России на прошедшей неделе оказывался меньше 1.

"Показатель репродукции в декабре и по настоящее время регистрируется в пределах 0,9, то есть меньше единицы, и показатель, равный или меньше единицы, за прошедшую неделю отмечался в 80 субъектах РФ", - сказала Попова.

По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения инфекции в стране во вторник опустился до 0,92. Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших - Подмосковье - показатель оказался выше единицы, а в Санкт-Петербурге он опустился до минимума за всю пандемию.

Меры профилактики

Попова заявила, что россияне не должны забывать о мерах профилактики коронавируса, несмотря на снижение заболеваемости в стране.

"Еще раз хочу обратить внимание на то, что, несмотря на снижающиеся цифры [заболеваемости], сегодня нельзя расслабляться и нельзя отпускать меры, которые мы принимаем: ношение масок, чистые руки и поверхности, социальная дистанция - это остается обязательным условием успешного преодоления эпидемиологического неблагополучия, которое пока еще сохраняется", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора напомнила также об эффективности вакцинации в борьбе с пандемией. "Вакцинация - главный этап преодоления эпидемического процесса коронавирусной инфекции, и очень важно сегодня привить тех, кто в первую очередь нуждается: это люди старше 60 лет, люди с хронической патологией, люди, которые меньше всего по долгу своей работы встречались с коронавирусом, работники промышленных предприятий", - отметила она.

Попова отметила, что снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 22% отмечается среди работников здравоохранения и образования.

"Мы регистрируем снижение инфицированности и регистрации случаев в профессиональных группах: среди работников здравоохранения это наиболее интенсивное снижение - на 22%, образования - также на 22%, государственных служащих - на 15% и работников промышленных предприятий на 13%", - сказала она.