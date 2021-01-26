Депутаты-единороссы исполнили 44 тыс. новогодних просьб в ходе акции "Елка желаний"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Около 2,3 тыс. депутатов "Единой России" в региональных парламентах и Госдуме выполнили более 44 тыс. просьб в рамках акции "Елка желаний". Об этом заявил во вторник секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак на Втором социальном онлайн-форуме.

"280 наших депутатов Госдумы, почти 2 тыс. депутатов региональных парламентов приняли участие в этой акции ("Елка желаний" - прим. ТАСС) и исполнили новогодние желания более 44 тыс. детей по всей стране", - сказал Турчак.

По его словам, также волонтеры передали более 200 тыс. продуктовых наборов и поздравили с Новым годом детей медиков, которые работали в так называемых красных зонах больниц в новогодние праздники.

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимали с 16 ноября по 15 декабря. С 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. В проекте традиционно участвует и президент Владимир Путин. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.