Более 10 тыс. жителей Крыма записались на вакцинацию от коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Крым в ближайшие дни получит более 7 тыс. доз вакцины от коронавируса, записались на их получение более 10 тыс. человек, сообщила во вторник на заседании Совета министров региона зампредседателя правительства - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

"На сегодняшний день из 8 тыс. полученных вакцин уже провакцинированы 6 152 человека, из которых 257 имеют уже повторную вакцинацию. Ожидаем в ближайшие дни поставку 7 200 доз вакцины. Больше 10 тыс. человек в очереди записано всеми видами связи - WhatsApp-приемными, регистратурой, телефонными звонками и госуслугами", - сказала Романовская.

Вице-премьер отметила, что в ближайшее время в Крыму также начнутся выездные вакцинации работников предприятий.

С начала пандемии в республике выявили около 31,5 тыс. случаев инфицирования. Рост числа заражений начался в октябре прошлого года. До 1 февраля в республике действует ряд ограничений, связанных с проведением корпоративов, массовые гуляния отменены.