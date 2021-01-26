{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мишустин сообщил, что третья вакцина от COVID-19 в ближайший месяц поступит в оборот

Премьер-министр напомнил, что массовая вакцинация пока в основном идет с помощью препарата "Спутник V"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Третья российская вакцина от COVID-19 должна поступить в гражданский оборот в ближайший месяц, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса.

На эту тему
Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины центра имени Чумакова, это уже третья разработка наших ученых, - отметил Мишустин. - В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит - защитить еще больше людей от коронавируса".

Мишустин напомнил, что массовая вакцинация в основном идет с помощью препарата "Спутник V". "В следующем месяце перейдем к масштабному выпуску вакцины "Эпиваккорона", - добавил премьер. - Она уже начала поступать в гражданский оборот. На ее производство правительство выделило свыше 2 млрд рублей".

Глава кабмина подчеркнул, что вакцинация только началась, и до выработки коллективного иммунитета должно пройти время. "Поэтому необходимо продолжить соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и близких от заражения", - напомнил он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Во Владимире ремонт пострадавшего от пожара здания театра драмы начнут осенью
В конце октября объявили тендер на разработку проекта реконструкции объекта
Читать полностью