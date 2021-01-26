Мишустин сообщил, что третья вакцина от COVID-19 в ближайший месяц поступит в оборот

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Третья российская вакцина от COVID-19 должна поступить в гражданский оборот в ближайший месяц, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета при кабмине по противодействию распространению коронавируса.

"Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины центра имени Чумакова, это уже третья разработка наших ученых, - отметил Мишустин. - В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит - защитить еще больше людей от коронавируса".

Мишустин напомнил, что массовая вакцинация в основном идет с помощью препарата "Спутник V". "В следующем месяце перейдем к масштабному выпуску вакцины "Эпиваккорона", - добавил премьер. - Она уже начала поступать в гражданский оборот. На ее производство правительство выделило свыше 2 млрд рублей".

Глава кабмина подчеркнул, что вакцинация только началась, и до выработки коллективного иммунитета должно пройти время. "Поэтому необходимо продолжить соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и близких от заражения", - напомнил он.