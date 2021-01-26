Хинштейн отозвал запросы по поводу полицейского, ударившего женщину на акции в Петербурге

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отозвал обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности сотрудника ГУ МВД по Санкт-Петербургу, ударившего в живот женщину в ходе несогласованной акции протеста 23 января.

"Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы", - пояснил Хинштейн в Twitter.

В своих обращениях, направленных в понедельник, парламентарий отмечал, что отсутствие решения о привлечении полицейского к ответственности "вызывает широкое возмущение в обществе, подрывая доверие к государственным институтам".

Ранее издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором сотрудник правоохранительных органов бьет ногой женщину. По информации издания, инцидент произошел во время несогласованной акции. Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после публикации видео.