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Хинштейн отозвал запросы по поводу полицейского, ударившего женщину на акции в Петербурге

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике просил Следственный комитет и Генпрокуратуру привлечь сотрудника правоохранительных органов к уголовной ответственности
Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отозвал обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности сотрудника ГУ МВД по Санкт-Петербургу, ударившего в живот женщину в ходе несогласованной акции протеста 23 января.

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"Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы", - пояснил Хинштейн в Twitter.

В своих обращениях, направленных в понедельник, парламентарий отмечал, что отсутствие решения о привлечении полицейского к ответственности "вызывает широкое возмущение в обществе, подрывая доверие к государственным институтам".

Ранее издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором сотрудник правоохранительных органов бьет ногой женщину. По информации издания, инцидент произошел во время несогласованной акции. Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после публикации видео.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургХинштейн, Александр Евсеевич
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