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Путин направил телеграмму соболезнования семье Сергея Приходько

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин "глубоко соболезнует в связи с этой утратой"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего вице-премьера Сергея Приходько.

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Глава государства направил телеграмму соболезнования семье Приходько, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня утром пришло очень печальное известие: скончался Сергей Эдуардович Приходько, - сказал он. - Президент глубоко соболезнует в связи с этой утратой".

Представитель Кремля уточнил, что Путин "направил телеграмму соболезнования семье Приходько".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПриходько, Сергей ЭдуардовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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