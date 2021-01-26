Путин направил телеграмму соболезнования семье Сергея Приходько

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего вице-премьера Сергея Приходько.
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Биография Сергея Приходько
Глава государства направил телеграмму соболезнования семье Приходько, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сегодня утром пришло очень печальное известие: скончался Сергей Эдуардович Приходько, - сказал он. - Президент глубоко соболезнует в связи с этой утратой".
Представитель Кремля уточнил, что Путин "направил телеграмму соболезнования семье Приходько".