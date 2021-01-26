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Путин примет участие в мероприятиях по случаю 90-летия со дня рождения Ельцина

Представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить, будут ли вместе с главой государства в мероприятиях участвовать члены семьи первого президента РФ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях по случаю 90-летия со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, которое будет отмечаться 1 февраля. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мемориальные мероприятия планируются, мы вам сообщим своевременно [о них]", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли Путин участвовать в мероприятиях по случаю 90-летия со дня рождения Ельцина.

Песков затруднился сказать заранее, будут ли вместе с Путиным в этих мероприятиях участвовать члены семьи Ельцина.

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Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичЕльцин, Борис Николаевич
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