Путин примет участие в мероприятиях по случаю 90-летия со дня рождения Ельцина

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях по случаю 90-летия со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина, которое будет отмечаться 1 февраля. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мемориальные мероприятия планируются, мы вам сообщим своевременно [о них]", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли Путин участвовать в мероприятиях по случаю 90-летия со дня рождения Ельцина.

Песков затруднился сказать заранее, будут ли вместе с Путиным в этих мероприятиях участвовать члены семьи Ельцина.