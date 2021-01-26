Госдума вводит штрафы до 150 тыс. рублей за незаконную рекламу "веселящего газа"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект о введении административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота).

Кодекс об административных правонарушениях дополняется отдельной статьей "Пропаганда закиси азота". Пропаганда или незаконная реклама данного газа повлечет для граждан штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Также разрешается в административном порядке приостановить деятельность ИП и юридических лиц на срок до 30 суток.

Данные штрафы предусмотрены за пропаганду, в том числе в интернете, потребления "закиси азота либо распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания либо не для медицинского, промышленного или технического применения".

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, веселящий газ активно предлагался "как средство развлечения - в ночных клубах, на дискотеках". Это было "возможно из-за пробела в законодательстве - отсутствия прямого запрета на оборот закиси азота для употребления не по назначению". Между тем, отметил политик, "по данным специалистов, этот газ оказывает на человека такое же воздействие, как и легкие наркотики", результат его бесконтрольного использования в некоторых случаях приводит к смерти.

В России с 1 января вступил в силу закон, запрещающий розничную продажу физическим лицам так называемого веселящего газа, а также его пропаганду в интернете. Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Кроме того, запрещается реализация и сбыт такой продукции, а также пропаганда, в том числе в интернете, ее использования и распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения.

Закон уточняет, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещает его использование и потребление гражданами не по назначению "в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью". Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе и закись азота, будет определять правительство.