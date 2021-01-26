Минтруд предложил лицензировать деятельность учреждений, оказывающих соцуслуги

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило лицензировать деятельность учреждений, оказывающих социальные услуги. Об этом во вторник сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на втором Социальном онлайн-форуме "Единой России".

"На сегодняшний день у нас в Российской Федерации работает государственных стационарных учреждений социального обслуживания порядка 2 тыс. 800, в которых находятся около 300 тыс. наших граждан. На сегодняшний день <...> есть так называемый реестр организаций-поставщиков социальных услуг, вхождение в который является <...> добровольным. На данный момент в этом реестре у нас всего 255 организаций. <...> По оценке Минтруда, совместно с представителями субъектов Российской Федерации мы на сегодняшний день провели, скажем так, оценку количества организаций, которые оказывают подобного рода услуги в субъектах, и мы предполагаем, что этих организаций порядка 1,4 тыс.", - сказал он.

По его словам, для того, чтобы стабилизировать ситуацию в этой сфере, установить должный контроль со стороны органов государственной власти, Минтруд предложил лицензировать этот вид деятельности.

"Мы предлагаем и уже проработали внутри Министерства труда и социальной защиты предложения по лицензированию этого вида деятельности. Мы четко осознаем и понимаем, что в ходе лицензии должны быть определенны такие параметры, как помещения, удовлетворяющие санитарно-эпидемиологическим требованиям, это материально-техническое обеспечение для каждого конкретного учреждения, это штатное расписание, штатная численность сотрудников, которая оказывает соответствующие услуги в учреждениях, [они] также должны соответствовать необходимым требованиями", - добавил министр.

В новость была внесена правка (14:28 мск) — уточняется число человек, находящихся в стационарах.