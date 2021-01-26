Кабмин выделил 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,7 млрд рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщила пресс-служба кабмина.

"Еще 2,7 млрд рублей выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. <…> Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что необходимые лекарства выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

В прошлом году на эти цели из резервного фонда правительства направили почти 8 млрд рублей, говорится в сообщении.