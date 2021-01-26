Медведев заявил, что жители Севастополя получат выплаты, положенные ветеранам ВОВ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что жители Севастополя получат выплаты в размере 75 тыс. рублей, которые были предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы.

"Надо справедливость восстановить, вне всякого сомнения, жители осажденного Севастополя эту выплату должны получить", - сказал Медведев во вторник в ходе второго социального онлайн-форума.

По его словам, с учетом количества граждан из этой категории, "это не бог весть какие средства". "Уверен, что их можно изыскать", - подчеркнул он.

В ходе форума представители города сообщили, что жители осажденного Севастополя были приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны в прошлом году, но не получили единовременной выплаты в размере 75 тыс. рублей, которая полагалась к 75-летию Победы.

"Мы обращаемся с просьбой поддержать это предложение, потому что такой шаг будет справедливым по отношению к нашим мужественным землякам. Их осталось всего 1 096 человек. Без преувеличения можно сказать, что их жизнь на вес золота", - сказала глава севастопольского регионального исполкома Общероссийского народного фронта Лариса Мельник.

Жители осажденного Севастополя

22 декабря президент Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов войны. В конце декабря начали выдавать удостоверения "Житель осажденного Севастополя". По данным городского правительства, те, кому положен такой статус, проживают в Севастополе, Симферополе, Москве и Санкт-Петербурге.

Севастополю присвоено звание города-героя за то, что здесь более чем на полгода задержали немецкие войска. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.