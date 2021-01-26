Дума приняла во II чтении законопроект об обучении детей-сирот в вузах за счет бюджета

МОСКВА, 26 января /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении депутатский законопроект, наделяющий детей-сирот, а также детей, оставшихся без обеспечения родителей, правом получать высшее образование за счет бюджетных средств.

Законопроект внесла в палату парламента группа депутатов "Единой России" в мае прошлого года. Авторы документа предлагают законодательно закрепить меры "социальной справедливости, нашедшей свое отражение в предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, права на получение высшего образования за счет средств соответствующего бюджета".

Так, напоминают депутаты, льгота по внеконкурсному приему в вузы была введена еще в 1987 году и стала значимым социальным лифтом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 1992 году такая категория граждан получила право поступать в вузы вне конкурса при успешной сдаче экзаменов. Однако сегодня в законе "Об образовании в РФ" за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, закреплено право преимущественного зачисления при условии успешного прохождения вступительных испытаний наравне с другими льготными категориями граждан.

Таким образом, отмечают авторы инициативы, в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "произошло существенное снижение достигнутого ранее уровня государственных гарантий, связанных с доступностью получения высшего образования". В связи с этим депутаты предлагают прописать, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в пределах установленной квоты.

Ко второму чтению профильный комитет доработал законопроект и ввел право на получение высшего образования за счет бюджетных средств в том числе для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства или вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, а также для некоторых ветеранов боевых действий.