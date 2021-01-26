Экологи предупредили, что популярная у туристов тропа вдоль Байкала могла стать опасной

ИРКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Большая Байкальская тропа - обустроенный волонтерами в Иркутской области пеший маршрут протяженностью 54 км вдоль берега озера Байкал из поселка Листвянка в поселок Большое Голоустное - может быть опасен для туристов из-за осыпания. Об этом во вторник сообщила ТАСС исполнительный директор ассоциации "Большая Байкальская тропа", занимающейся строительством экотроп, Элеонора Еремченко.

"Зимой по этой тропе никто не ходит, ходят только в летний сезон - с мая по октябрь. Но, когда начнется сезон, не исключено, что там будет опасно", - сказала Еремченко.

Тропа находится на территории, подведомственной ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", отслеживать ее состояние должны инспекторы Прибайкальского национального парка и при необходимости информировать туристов об опасности. Еремченко уточнила, что осыпи на тропе происходили всегда, это обусловлено неоднородностью береговой линии Байкала, однако землетрясения вызывают дополнительные перемещения тропы и падение деревьев. Масштаб разрушения может быть оценен только при разведке, которую ассоциация обычно проводит в мае-июне.

Ассоциация из-за сложного финансового положения не сможет в 2021 году провести реконструкцию тропы. В связи с этим ведет переговоры с "Заповедное Прибайкалье" о финансировании этой работы, а в перспективе и других экологических проектов ассоциации. По предварительной оценке, исходя из нынешнего состояния тропы, на ее реконструкцию требуется около 1,5 млн рублей. Об этом во вторник сообщила журналистам президент ассоциации "Большая Байкальская тропа" Елена Чубакова.

Большая Байкальская тропа является популярным туристическим маршрутом в Иркутской области. С тропы открываются виды на озеро Байкал. Маршрут был продолжен и обустроен волонтерами, которые направили на этот проект три выигранных президентских гранта и финансовую помощь спонсоров. На маршруте сделаны пикниковые стоянки - столы, навесы, костровища, и навигация - столбики с километражем, информационные стенды, рассказывающие о достопримечательностях местности.

За последние пять месяцев в Байкальской рифтовой зоне произошло несколько сильных землетрясений, которые ощущались в разных регионах Сибири. Последнее было зафиксировано 12 января, эпицентр находился в Монголии на озере Хубсугул, которое относится к Байкальскому рифту. В республиках Бурятия и Тува ощущались толчки до 6 баллов, в Иркутске - до пяти. Сейсмическая активность на Хубсугуле продолжается, зафиксировано уже более 120 афтершоков с энергетическим классом от 10 и выше, некоторые из которых также ощущались в Бурятии и Иркутской области. По информации МЧС, землетрясения осложняют ледовую обстановку на Байкале.

Проекты под вопросом

Как рассказал Чубакова, в 2021 году под вопросом не только реконструкция Большой Байкалськой тропы, но и реализация других проектов, так как ассоциация, существующая уже 18 лет, не смогла выиграть очередной президентский грант, который бы обеспечил стабильное финансирование ее деятельности. Проект, который организация подавала на конкурс для получения гранта в размере 6,7 млн рублей, рассчитан на 1,5 года, он состоит из более чем 400 летних проектов, включая обустройство троп, передачу опыта другим регионам, образовательные программы для детей, стажировки волонтеров на Байкале, проведение праздника в День Байкала и другие.

Сейчас ассоциация ищет иные источники финансирования, чтобы реализовать хотя бы часть проектов. Она объявила сбор пожертвований, участвует в других конкурсах на получение грантов, готовит предложения о сотрудничестве для национальных парков, которым могла бы оказывать помощь в вопросе создания туристической инфраструктуры. Организация также вынуждена выставить на продажу свой офис в Иркутске.

Ассоциация "Большая Байкальская тропа" существует с 2003 года. Она создает сеть экотроп в Байкальском регионе, занимается экологическим просвещением местного населения и туристов. За 18 лет ее волонтеры построили и реконструировали 500 км троп.