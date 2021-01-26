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Пандемия COVID-19

Эксперт: китайский ученые могут обновить вакцины против мутаций COVID-19 за два месяца

Главный эксперт по СПИД Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шао Имин отметил, что "этот процесс совсем не сложный"

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Китайские ученые в случае необходимости могут за два месяца доработать существующие национальные вакцины от коронавируса нового типа, если они станут неэффективны против его мутаций. Об этом в опубликованном во вторник интервью газете "Хуаньцю шибао" заявил главный эксперт по СПИД Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шао Имин.

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"Если потребуется обновить вакцины, работы над основой для китайских инактивированных вакцин будут завершены за два месяца. Весь этот процесс совсем не сложный", - приводит его слова издание "Хуаньцю шибао".

"Согласно предварительным исследованиям, распространяющийся в Великобритании мутировавший штамм коронавируса в настоящее еще не способен противостоять иммунной реакции, вызываемой вакциной. Однако успешность действия вакцины против штаммов, выявленных в ЮАР и Бразилии, еще не полностью подтверждена", - сказал он.

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