Госдума вводит временные удостоверения для лиц без гражданства

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект о введении временных удостоверений личности сроком на десять лет для лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

Закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" дополняется нормой о временном удостоверении личности лица без гражданства. Под ним подразумевается "документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания на территории РФ". "Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации не может быть выдано в форме электронного документа", - уточняется в законопроекте.

Поправками ко второму чтению уточняется, что такое удостоверение выдается лицам без признаваемых в РФ документов, подтверждающих их личность, и в случае "отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство", или же в случае его выдворения из России. Заявление о выдаче удостоверения подается в территориальный орган МВД России, выдача происходит в течение 10 рабочих дней. Обладатели таких удостоверений смогут работать в РФ без оформления разрешительных документов.

"Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается лицу без гражданства на десять лет", - говорится в тексте. Лицо без гражданства должно будет не позднее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия удостоверения обратиться в органы МВД за его заменой. Законопроектом уточняется, что такое удостоверение будет аннулировано в случае получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Данное лицо в таком случае должно будет покинуть страну в течение 15 дней. При этом при аннулировании удостоверения лицу выдается справка для следования в посольство принимающего его государства.

На данный момент законодательством предусмотрена специальная процедура установления личности иностранного гражданина или лица без гражданства, у которого при этом нет удостоверения личности. В то же время законами не предусмотрен документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выдаваемый после установления его личности в соответствии с принятыми нормами.