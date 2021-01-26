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ЕК объявила о запуске в ЕС программы биологической защиты для борьбы с пандемиями

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что эта программа будет иметь постоянное финансирование

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Еврокомиссия объявила о запуске европейской программы биологической защиты для борьбы с пандемиями и другими потенциальными биологическими угрозами. Об этом сообщила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступая в онлайн-формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы запускаем в ЕС программу биологической защиты, которая будет работать на постоянной основе, обеспечивая подготовку к будущим пандемиям и другим угрозам биологического характера. Она будет иметь постоянное финансирование, чтобы у нас более не было необходимости переориентировать финансирование с других направлений", - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула. что данная программа будет реализовываться в тесном взаимодействии с ведущими фармакологическими компаниями.

Теги
Фон дер Ляйен, Урсула
Пандемия COVID-19
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