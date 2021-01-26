Комитет СФ создал рабочую группу для подготовки предложений по борьбе с треш-стримами

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на заседании создал рабочую группу по борьбе с треш-стримами.

"Вопрос все-таки сложный. Кроме того, он оказался резонансным. Давайте как-то совместно [поработаем], потому что это и регулирование интернет-сферы, и возникают непростые вопросы уголовного права", — сказал на заседании комитета его председатель Андрей Клишас.

Он также призвал сенаторов, комментирующих эту тему в СМИ, обращать внимание, что они высказывают свою личную точку зрения. "Я видел в СМИ комментарии отдельных коллег, которые свое понимание излагали, как это нужно регулировать. Очень прошу, пожалуйста, это подчеркивайте, что это именно ваша точка зрения, потому что воспринимается часто как позиция Совета Федерации. Надо вырабатывать совместный подход и потом уже озвучивать предложения, которые есть", — обратился глава комитета к коллегам.

Возглавил рабочую группу председатель временной комиссии СФ по информационной политике, член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков. Он выступил инициатором запрета треш-стримов. Известно, что в состав группы войдут сенаторы, которые проявили интерес к этой теме, представители СК, Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, также возможно участие представителей прокуратуры.

О запрете треш-стримов

Выступая на пленарном заседании Совфеда в середине декабря 2020 года, Пушков предложил законодательно запретить трансляцию стримов с насилием в интернете. В ответ на это выступление председатель верхней палаты Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству к концу января представить свои предложения.

Ранее на заседании временной комиссии по информполитике, где освещалась тема совершенствования российского законодательства по противодействию треш-стримам, Пушков предложил наказывать за подобные видео, как за унижение человеческого достоинства, штрафами и лишением свободы на срок до шести лет.

Один из недавних резонансных случаев - онлайн-трансляция блогера Стаса Решетняка (Reeflay). Четвертого декабря Раменский суд Подмосковья арестовал Решетняка до третьего февраля 2021 года, это решение обжаловал адвокат. 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).