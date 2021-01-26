В Северной Осетии реализуют проект по интеграции в детсадах детей с ОВЗ

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 января. /ТАСС/. Проект по интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья реализуют в детских садах Северной Осетии благодаря президентскому гранту. Об этом ТАСС сообщили в общественной организации "Ассоциация педагогов-психологов", которая проведет проект.

"Проект направлен на повышение уровня профессиональной компетенции воспитателей детского сада, работающих в группах детей с условной нормой развития в соответствующем возрасте, детей с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья. Он реализуется для 10 дошкольных образовательных учреждений в девяти муниципальных образованиях республики", - сказал собеседник агентства.

Предполагается проведение курсов повышения квалификации педагогов-психологов и логопедов для повышения их профессионализма в области инклюзивного образования и дальнейшего проведения ими образовательных мероприятий; поддержка воспитателей при оказании психосоциальной помощи воспитанникам, в том числе с ОВЗ, и их родителям в течение всего периода действия проекта; ежемесячный консультационный онлайн-семинар по инклюзивному образованию.

На основе накопленного практического опыта педагогами пилотных детсадов республики будет подготовлено и издано методическое пособие.

"Качественное доступное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов на всех возрастных этапах является глобальной стратегической целью социальной политики Российской Федерации. Она обозначена в майском указе Президента. Особое внимание важно уделить интеграции детей дошкольного возраста, которая способствует достижению ребенком с ОВЗ равного или близкого по возрастной норме уровня развития и позволяет ему на более раннем этапе влиться в среду нормально развивающихся сверстников", - отметили в общественной организации.