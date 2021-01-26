Медведев предложил единороссам продолжить сбор взносов для помощи пострадавшим от пандемии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил продлить на 2021 год сбор пожертвований партийцев для поддержки пострадавших от пандемии.

Выступая во вторник на втором социальном онлайн-форуме "Единой России", он напомнил, что в прошлом году "партия реализовала одну из инициатив, связанных с благотворительными пожертвованиями на борьбу с пандемической угрозой".

"Тогда по моей инициативе прозвучал призыв в адрес государственных служащих, депутатов Госдумы, сенаторов, представителей бизнеса, других структур свою зарплату перечислить для поддержки людей. Мы тогда набрали порядка 400 млн рублей, все эти деньги были направлены на помощь медикам и людям, которые находятся в трудной ситуации", - уточнил Медведев.

Председатель "Единой России" выразил уверенность, что "такого рода поддержка будет актуальна и в этом году".

В этой связи он обратился к секретарю генсовета единороссов Андрею Турчаку с просьбой "организовать повторный сбор такого рода партийных средств и, что немаловажно, определить приоритетные направления, на которые они будут направлены". "Я считаю, что эта финансовая помощь тоже является частью нашей общей ответственности, естественно, тех людей, которые способны такую помощь оказать", - заключил Медведев.

Ситуация с пандемией

Медведев считает, что ситуация с пандемией развивается обнадеживающе, но при этом отдельные угрозы и проблемы сохраняются.

"Действительно, есть и обнадеживающие симптомы того, как развивается эпидемия. Но есть и проблемы, - заметил он. - Очевидно, что нам совсем рано расслабляться".

По словам Медведева, сохраняется совокупность существовавших ранее угроз, при этом возникают и новые риски, связанные с пандемией. "Нужно смотреть правде в глаза: эти угрозы еще никак не сняты, - сказал он, обратив внимание в том числе на вопросы, связанные с новыми штаммами коронавируса и медициной в целом. - Нам нужно запастись терпением и продолжать эту работу".