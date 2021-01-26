Мурашко назвал удачным опыт дистанционной продажи безрецептурных лекарств в России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Опыт продажи безрецептурных лекарственных препаратов в дистанционном формате в 2020 году показал хорошие результаты, было принято решение о его продлении. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на втором Социальном онлайн-форуме "Единой России".

"Дистанционная продажа лекарственных препаратов, безрецептурных, это то, что помогло в этот период [пандемии] поддержать заболевших людей и не требовать похода в аптечные учреждения, тем самым защитить здоровых людей. Этот опыт в 2020 году получился удачным, и по результатам 2020 года принято решение о продлении функционирования дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов", - сказал министр.

Он также отметил, что рабочая группа завершает разработку новых подходов использования платформ по заказу безрецептурных лекарственных препаратов. "Это направление, с учетом в том числе внедрения маркировки, нам кажется абсолютно разумным, рациональным и обеспечивающим безопасность нашего населения при покупке лекарственных препаратов дистанционным способом", - заключил Мурашко.

В начале апреля 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Согласно документу, розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%) может осуществляться аптеками дистанционным способом.

Согласно закону, новые нормы не коснутся продажи лекарств по рецептам, однако в условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство РФ будет вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами.