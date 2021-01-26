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Пандемия COVID-19

Медведев: массовые политические акции в пандемию нарушают эпидемиологические нормы

Председатель "Единой России" добавил, что работа по помощи людям в период пандемии "выглядит определенным диссонансом на фоне различных политических акций"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев обратил внимание, что массовые политические акции в период пандемии являются нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом он сказал во вторник на социальном онлайн-форуме партии.

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"По сути это все нарушает санитарно-эпидемиологические требования и все, что с этим связано", - отметил он, говоря о таких акциях.

Медведев добавил, что работа по помощи людям в период пандемии, которую он назвал "ежедневным подвигом", "выглядит определенным диссонансом на фоне различных политических акций, навязанной политической повестки дня, которую подталкивают те или иные политические силы в период, когда вся страна борется с пандемией". О каких конкретно акциях идет речь, он не уточнил.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия COVID-19
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