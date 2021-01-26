Отставка главы ростовского Минздрава не связана со смертями в ковид-госпитале

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Отставка министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской в конце 2020 года не связана со смертью пациентов в ковидном госпитале Ростова-на-Дону, решение об увольнении было принято министром самостоятельно, сообщил на пресс-конференции губернатор региона Василий Голубев.

Быковская, возглавлявшая региональный Минздрав с 2004 года, ушла в отставку в октябре 2020 года. Незадолго до этого в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону, перепрофилированной для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, умерли 13 пациентов, по данным ряда СМИ, причиной смерти стала нехватка кислорода.

"У меня действительно был разговор с Татьяной Юрьевной (Быковской - прим. ТАСС), она добровольно, сама, по своему решению написала заявление об уходе. Это не было связано только с 20-й больницей, это было ее решение. Мы много раз разговаривали, это опытный человек, много лет отдавший нашему здравоохранению. Тем не менее, ситуация сложилась так, что решение она приняла", - сказал Голубев, отвечая на вопрос ТАСС о ситуации в больнице № 20 и причинах отставки министра.

По словам губернатора, в настоящее время в причинах смерти пациентов ростовской больнице разбираются следственные органы. "Сейчас следствие продолжает свою работу, я никаких выводов за следствие делать не буду. <…> Я уточнил, что действительно в этот день были смерти в больнице. Понятно, как мы реагируем на смерть любого человека, когда их несколько, это сразу заставляет задуматься", - отметил губернатор, добавив, что в настоящее время городская больница № 20 в Ростове-на-Дону продолжает работу "в стандартном плановом режиме".

В октябре стало известно о смерти 13 пациентов с коронавирусом в ковидном госпитале на базе городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону. По сообщению ряда СМИ, причиной их гибели могла стать нехватка кислорода. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил территориальному органу Росздравнадзора провести проверку в учреждении. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

В конце октября в администрации Ростова-на-Дону, городском управлении здравоохранения, Минздраве Ростовской области, а также по месту жительства бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и экс-начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой прошли обыски, связанные с расследованием дела о смерти пациентов ковидного госпиталя.