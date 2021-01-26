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Медведев призвал обеспечить вакцинацию волонтеров, борющихся с пандемией

По словам председателя "Единой России", это позволит волонтерам на собственном примере показывать необходимость вакцинации

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Волонтеры, которые борются с пандемией нового коронавируса, должны получить возможность пройти вакцинацию. Об этом заявил во вторник председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе второго социального онлайн-форума.

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"Нужно подумать о самих волонтерах - они заходили и заходят в так называемую красную зону, причем это по пять часов в день, две недели подряд. Такая нагрузка на организм очень существенна. Я думаю, что мы должны подумать о том, чтобы наши добровольцы тоже получили возможность вакцинироваться", - сказал Медведев.

По его словам, это позволит волонтерам на собственном примере показывать необходимость вакцинации.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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