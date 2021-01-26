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Пандемия COVID-19

Еврокомиссия требует от производителей вакцин выполнять свои обязательства по поставкам

В Евросоюзе разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Западные фармацевтические корпорации, производящие вакцины, которые получили крупные инвестиции Евросоюза, должны в полном объеме выполнять свои обязательства по поставкам в Евросоюз. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в онлайн-формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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"Европа инвестировала миллиарды, чтобы разработать первые вакцины. Теперь компании должны выполнять свои обязательства", - заявила она.

В настоящее время в Евросоюзе разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС, а также упреждающим объявлении компании AstraZeneca, сертификация препарата которой еще только ожидается на этой неделе, что ее поставки вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года будут сокращены на 60%.

Еврокомиссия потребовала от компании объяснений, а также объявила о намерении поставить под контроль любые поставки вакцины, произведенной на предприятиях в ЕС, за пределы сообщества.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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