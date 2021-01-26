Водители такси и каршеринга в Москве реже попадали в аварии в 2020 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество ДТП с участием такси снизилось в 2020 году на 11%, с каршерингом - на 18%. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Автомобили каршеринга в 2020 году попадали в ДТП на 18% реже, чем в 2019 году. Число погибших снизилось на 27%, раненых - на 22%. Так, в прошлом году на дорогах погибли 11 человек, был ранен 431, в 2019 году - 15 и 555 человек соответственно. При этом, несмотря на пандемию, сервис пользовался спросом - за год количество поездок снизилось всего на 6% и составило более 44 млн поездок", - говорится в публикации.

Аварий с такси в столице также стало меньше - их число снизилось на 11% по сравнению с 2019 годом. Количество раненных в таких авариях сократилось на 15% - 1 956 человек против 2 297 в 2019 году. При этом погибших стало больше на 20% - 60 человек в 2020 году и 50 человек годом ранее.

"Мы продолжаем делать все, чтобы дороги нашего города действительно были безопасным местом для всех: водителей, пешеходов, велосипедистов и пассажиров городского транспорта. Но многое зависит и от поведения каждого человека. Поэтому, пожалуйста, берегите себя: соблюдайте правила дорожного движения и будьте аккуратны", - заключается в публикации.