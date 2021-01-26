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Глава Якутии привился от коронавируса

Айсену Николаеву ввели первый компонент вакцины. По словам главы региона, он чувствует себя хорошо, побочных эффектов от препарата пока не ощутил

ЯКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев привился от коронавируса вакциной "Спутник V", ему ввели первый компонент препарата, сообщается во вторник в Telegram-канале правительства региона.

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"Вакцинация прошла в медицинском центре Якутска. Айсен Николаев получил препарат "Спутник V", - говорится в сообщении.

Как сообщается в аккаунте Николаева в Instagram, глава региона получил первый компонент, вторым он будет привит в феврале. "Хочу сказать, что ничего страшного в этом нет. Чувствую себя хорошо, побочных эффектов от препарата пока не ощутил. В эти дни буду выполнять все рекомендации медиков. Вакцинация - дело добровольное, но нужно ее пройти, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких от коварного заболевания", - добавил Николаев в своей публикации.

На сегодня количество привитых "Спутником V" жителей Якутии превышает 6 тыс. человек, вакциной "Эпиваккорона" - 1 тыс. человек.

Ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, продлены в Якутии до 15 февраля. В регионе действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Введен масочный режим в общественных местах и транспорте.

В Якутии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлено 30 006 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 26 715 человек, умерли 472.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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