Финляндия объяснила причины закрытия пункта пропуска Иматра на границе с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 26 января. /ТАСС/. Временное закрытие пункта пропуска Иматра (со стороны РФ - Светогорск) на финско-российской границе, о котором Финляндия объявила в прошлую пятницу, вызвано необходимостью обеспечить беспроблемную работу медицинских властей. Об этом сообщил ТАСС во вторник представитель Пограничной охраны Финляндии Сеппо Хяккинен.

"Иматру закроют для пассажирских перевозок с 30 января. До тех пор, согласно действующему решению Госсовета Финляндии, для таких перевозок открыты восемь пунктов пропуска на границе. Для обеспечения нормальной работы медицинских работников обсуждалось закрытие для пассажирского движения либо Иматры, либо Нуйямаа (со стороны РФ - Брусничное). Выбор в пользу Иматры показался более естественным, поскольку там меньше движения, чем в Нуйямаа (8,3 тыс. пересечений границы против 15,6 тыс. пересечений в декабре 2020 года - прим. ТАСС)", - сказал Хяккинен.

Кроме того, продолжил он, "закрытие Нуйямаа осложнило бы обслуживание Сайменского канала". Он подчеркнул, что за счет перевода пассажирских перевозок из Иматры в Нуйямаа финская сторона стремится обеспечить то, чтобы "у медицинских властей было достаточно ресурсов для тестирования и инструктирования пересекающих границу".

Хяккинен сообщил также, что время работы других пунктов пропуска на финско-российской границе пока не меняется.

Ограничения на финской границе

В понедельник в пресс-службе российского кабмина сообщили, что Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, авиасообщение с которыми возобновится с 27 января. В конце января полеты между Финляндией и Россией возобновят российская авиакомпания "Аэрофлот" и финская авиакомпания Finnair.

В то же время, как сообщили ТАСС в финском МВД, россияне пока все равно не смогут свободно приехать в Финляндию, несмотря на то, что Россия сняла ограничения на въезд для финнов. Ограничения для туристических поездок, по решению финского правительства, продлятся как минимум до 25 февраля.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

В настоящее время въезд в Финляндию из РФ разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств - в случае рождения ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.