Дума одобрила в I чтении создание единой базы данных медосмотров, в том числе мигрантов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единой федеральной санитарно-эпидемиологической базы данных, в которую войдет информация о проведении медосмотров, в том числе мигрантов.

Законопроект в Госдуму внес кабмин в декабре прошлого года. Поправки предлагается внести в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о правовом положении иностранных граждан.

Как отмечают авторы инициативы, действующие нормы подразумевают, что обязательные медосмотры должны проходить представители некоторых профессий, среди которых врачи, учителя и воспитатели. Отметки о прохождении медосмотров вносятся в личные медицинские книжки. Авторы инициативы предлагают установить, что данные о медосмотрах и информация о наличии заболеваний будут входить в новую федеральную информационную систему. При этом медицинские книжки предполагается вести не только в печатной, но и в электронной форме.

Законопроект также обязывает иностранных граждан и лиц без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в РФ, проходить медосмотры. При этом их можно будет пройти только в государственном или муниципальном учреждении.

Документ также устанавливает, что в ходе медосмотра иностранных граждан будут также проверять на наличие ВИЧ и опасных инфекционных заболеваний. По результатам медосмотра предлагается выдавать сертификат, а информация будет внесена в федеральную информационную систему.