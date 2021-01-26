На Ставрополье откроют 15 новых детских садов в 2021 году

ПЯТИГОРСК, 26 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2021 году построят в регионе 15 новых детских садов более чем на 2 тыс. мест, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы региона.

Губернатор Владимир Владимиров провел совещание по тематике капитального строительства на территории Ставропольского края.

"Один из основных вопросов повестки связан со строительством дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В рамках этой работы в нынешнем году запланирован ввод в эксплуатацию детских садов в Ставрополе, Георгиевске, Кисловодске, Михайловске, Невинномысске, а также на территориях Буденновского, Кочубеевского, Курского, Новоселицкого муниципальных округов, Нефтекумского, Минераловодского городских округов. Всего 15 объектов общей емкостью 2 090 мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимиров потребовал обеспечить своевременность ввода новых зданий в эксплуатацию. Он акцентировал при этом, что ответственность за своевременность выполнения графиков работ несут не только руководители ведомств и территорий, но в первую очередь подрядчики.

"Важно выдержать сроки выполнения государственных контрактов и сдать объекты вовремя. Исполнители, нарушающие договорные обязательства, должны быть внесены в реестр недобросовестных подрядчиков", - отметил глава края, слова которого приводятся в пресс-релизе.