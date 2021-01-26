Московский планетарий возобновит детские занятия "Театра увлекательной науки" с 30 января

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Московский планетарий с 30 января возобновит детские образовательные занятия "Театра увлекательной науки". Занятия по выходным смогут посещать дети в возрасте от пяти до восьми лет, первое из них пройдет в ближайшую субботу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе учреждения.

"С 30 января возобновляются детские образовательные занятия "Театра увлекательной науки" по выходным для самых юных любителей науки. Занятия проходят в увлекательной игровой форме, где ребятам пяти-восьми лет доступно расскажут о законах природы и их проявлениях. Наши специалисты научат детей всему, что связано с астрономией и окружающим миром. Все участники получат учебные материалы от Звездочета", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что всего в программу входят девять тематических занятий. Каждый урок длится 45-50 минут. Расписание доступно на сайте московского планетария.

"В текущей эпидемиологической ситуации мы хотим, чтобы детям и родителям на занятии было комфортно и безопасно. Поэтому занятия в холле обсерватории будут временно проводиться в группах до 10 человек. На занятиях соблюдается социальная дистанция - один ребенок за одним столом. Ведущий проводит занятие в маске и перчатках, дети также должны находиться на занятии в масках", - отметил собеседник агентства.

Занятия "Театра увлекательной науки" проходят в интерактивном формате, в программе - лекции о свойствах солнечного света и воды, а также о планетах и созвездиях.