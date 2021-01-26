Иран одобрил вакцину "Спутник V"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Иранские власти одобрили российскую вакцину "Спутник V" и надеются в ближайшем будущем приступить к ее производству. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Хотел бы вас проинформировать о том, что вакцина "Спутник V" вчера тоже была зарегистрирована в Иране, она была одобрена нашими санитарными властями. И в скором будущем мы надеемся, что сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству", - отметил Зариф.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил 26 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что вакцина "Спутник V" в ближайшую пару недель будет зарегистрирована более чем в 25 странах.

В августе прошлого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. По данным НИЦЭМ, заявки на приобретение поступили более чем от 50 стран.