Суд в Якутске арестовал главу отделения "Яблока" за неповиновение полиции

ЯКУТСК, 26 января. /ТАСС/. Якутский городской суд назначил административный арест на 21 день председателю якутского отделения партии "Яблоко" Анатолию Ноговицыну за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга и неповиновение сотруднику полиции. Об этом сообщили в суде.

"Признать Ноговицына Анатолия Григорьевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), назначить наказание в виде административного ареста на 15 суток", - говорится в материалах суда.

Также Ноговицына признали виновным в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга"). В обоих рассмотренных делах Ноговицыну назначили административный арест на трое суток.

В суде установлено, что ночью 22 января сотрудники полиции подошли к Ноговицыну и попросили предъявить документы, сообщив, что тот подходит под описание лица, указанного в ориентировке.

"Услышав причину и цель их обращения, Ноговицын стал вести себя агрессивно, в грубой форме отказался назвать свои персональные данные, отказался предъявить документы, удостоверяющие личность, при этом использовал нецензурные слова, угрожал увольнением со службы, предпринял попытки уйти, несмотря на то, что сотрудники полиции стояли напротив него, наваливался на них и толкал грудью", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Ноговицын разместил в социальных сетях записи, содержащие "признаки агитационного характера" и обращение с призывом пройти шествием 23 января. Ранее МВД по Республике Саха (Якутия) предупреждало об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января.